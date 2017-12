अब हिना ने सलमान-सनी लियोनी पर किया ऐसा कमेंट, जानकर आप भी कहेंगे WHAT!

बिग बॉस 11 की सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाली कंटेस्टेंट हिना खान आए दिन ऐसे बयान देती जा रही हैं जिसके बाद सभी उनके खिलाफ होते जा रहे हैं। अब हिना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हिना सलमान, सनी लियोनी की फैन फॉलोइंग पर अपना बेबाक बयान दे रही हैं।

हिना खान पहले कहती हैं कि सलमान खान के 5-6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उसके बाद हिना कहती है कि कुछ के फॉलोअर्स पेड होते हैं। उसके बाद हिना, सनी लियोनी की फैन फॉलोइंग पर कमेंट करते हुए कहती हैं कि सनी के वीडियो में 10-50 व्यूज होते हैं , जबकि मेरे एक वीडियो चैट में 80,000 कमेंट्स आते हैं।

हिना अपनी तारीफ में ऐसे-ऐसे कमेंट्स कर रही हैं जिसके बाद से सभी टीवी एक्टर्स उनके दुश्मन बनते जा रहे हैं।

Just hear this conversation between contestants of #BiggBoss11. Hina khan thinks that she is only having fans n Sunny Leone, Salman khan, KRK etc are not having fan following like her. Lol😂 pic.twitter.com/ThFEgsBeks