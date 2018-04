SHOCKING: अश्लील VIDEO शेयर कर फंसीं शिल्पा शिंदे, हिना खान और फैंस ने यूं लगाई लताड़

शिल्पा ने जैसे ही ये ट्वीट किया लोग उनकी आलोचना करने लग गए। हिना खान के ब्वॉयफ्रेंड ने लिखा, शिल्पा आपके साथ जो भी हुआ उसका हमें अफ़सोस है लेकिन एक जिम्मेदार सेलिब्रिटी होने के नाते आपको सोशल मीडिया पर पोर्न को बढ़ावा देने के बजाए पुलिस में शिकायत नहीं करनी चाहिए थी? इसके अलावा आपने अपनी सफाई में उस महिला का पोर्न वीडियो शेयर कर दिया,ऐसा करते वक्त क्या आपने उनसे इस बात की सहमति ली कि आप सोशल मीडिया पर इसे डालने वाली हैं?

Also how do u or any of us can prove that d woman in the video was aware tht she was going to be showcased on any porn sites ?This is heights of irresponsibility! As u claim being a victim of such acts u shud hav never done this!I don’t care what fans do or say but THIS IS WRONG! https://t.co/RVTqfi9D1Y