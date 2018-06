रणवीर सिंह ने शेयर की अपनी ऐसी फोटो, दीपिका ने खुलेआम कह दिया NO

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने हाल ही में अपने बचपन की ऐसी फोटो शेयर की जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। बता दें कि रणवीर को फुटबॉल से बहुत प्यार है और फीफा वर्ल्ड कप को लेकर उन्होंने कई ट्वीट्स किए।

Oh my God ! 🔥🔥🔥You could almost sense it !!!!!!! @ToniKroos what a champion !!!!!! What a way to win it !!! SPECTACULAR!!!! 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 #GERSWE — Ranveer Singh (@RanveerOfficial) June 23, 2018

And there you have it ! The equaliser from Marco! 🤙🏾 @DFB_Team_EN #GERSWE



#DieMannschaft has tasted blood , methinks there’s more to come ... what about you ? — Ranveer Singh (@RanveerOfficial) June 23, 2018

And there you have it ! The equaliser from Marco! 🤙🏾 @DFB_Team_EN #GERSWE



#DieMannschaft has tasted blood , methinks there’s more to come ... what about you ? — Ranveer Singh (@RanveerOfficial) June 23, 2018

उसके बाद अपनी एक ऐसी फोटो शेयर की जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। इस फोटो को शेयर करने के साथ उन्होंने लिखा, Avant Garde since 1985

A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh) on Jun 23, 2018 at 11:08pm PDT

अब कुछ दिनों से रणवीर और दीपिका एक दूसरे की तस्वीर पर कमेंट करते रहते हैं। अब रणवीर की इस फोटो पर दीपिका ने लिखा 'नो'।

अली जफर ने इस मॉडल पर किया 100cr की मानहानि का केस, जानें पूरा मामला

सलमान से पूछा भाई शादी कब करोगे? तो भाईजान ने कहा कुछ ऐसा जो कोई सोच भी नहीं सकता

रणवीर की फोटो पर लिखा- "mine"

वैसे बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले भी रणवीर ने अपनी एक डैशिंग फोटो शेयर की थी। खुली हुई व्हाइट शर्ट में वो बेहद हैंडसम लग रहे थे। पीछे का लुक उनकी इस फोटो की खूबसूरती और बढ़ा रहा है। इस फोटो पर अनिल कपूर और मल्लिका दुआ समेत कई सेलेब्स ने कमेंट किया है। फैंस ने भी इसे धड़ाधड़ लाइक किया है। इन सबके बीच दीपिका ने रणवीर को "mine" कहा है मतलब मेरा... । तो क्या ये मान लिया जाए कि दीपिका और रणवीर की शादी की खबरें सच हैं और अब दीपिका धीरे-धीरे रणवीर के लिए अपने प्यार का इजहार कर रही हैं।

सलमान से पूछा भाई शादी कब करोगे? तो भाईजान ने कहा कुछ ऐसा जो कोई सोच भी नहीं सकता

बेटी प्रियंका के साथ निक के रिलेशन की खबरों पर मां ने कही ये बड़ी बात

क्या इस दिन होगी दीपिका-रणवीर की शादी

बताया जा रहा है कि यह कपल इटली या बैंगलुरू में शादी करने वाला है। इतना ही नहीं सुनने में तो ये भी आ रहा है कि शादी दक्षिण भारतीय रीति-रिवाजों से बैंगलुरू-इटली दोनों ही जगह हो सकती है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी की डेट भी फाइनल हो गई है। मुहुर्त और दोनों के परिवार के हिसाब से दोनों की शादी इसी साल 10 नवंबर को हो सकती है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि दोनों का रोका पहले ही हो चुका है और शादी की डेट भी कुछ ही दिन पहले फाइनल हुई है। रिपोर्ट की मानें तो दोनों के परिवार वालें उदयपुर में शादी कराना चाहते थे लेकिन किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हो सका। माना जा रहा है कि विराट और अनुष्का की तरह यह कपल भी दो अलग-अलग जगहों पर सेरेमनी की तैयारी कर रहा है। सूत्रों का यह भी दावा है कि मुंबई में रिसेप्शन पार्टी के लिए होटल तय कर लिया गया है। हालांकि इस बारे में दोनों की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है।