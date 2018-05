IPL फिनाले से पहले ऋषि कपूर ने ट्वीट कर श्रीदेवी को यूं किया याद,जानें कनेक्शन

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर अकसर अपने ट्वीट्स को लेकर विवादों में रहते हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले ऋषि कपूर रविवार को होने वाले आईपीएल फिनाले को लेकर काफी एक्साइटेड थे। और ये उनके ट्वीट को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है। मैच शुरू होने से पहले ऋषि कपूर ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा, 'आईपीएल का आज फाइनल है। इसकी ट्यून को 1986 में रिलीज किया गया था। फिल्म नागिन को साभार'। ऋषि कपूर की इस फिल्म में उनके साथ श्रीदेवी थीं। दरअसल, ऋषि कपूर ने एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में श्रीदेवी की फिल्म नागिन के गानें, 'मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तो मेरा...' का वीडियो क्लिप शेयर किया था। लेकिन वीडियो की खास बात यह थी कि गाने में नागिन की ट्यून को एडिट करके आईपीएल की मशहूर ट्यून डाली गई है।

The IPL Finals today! The melody was released in 1986. Courtesy the film “Nagina” pic.twitter.com/oPXGSF1vFx