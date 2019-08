RIP Sushma Swaraj: हेमा मालिनी की 'गंगा प्रस्तुति' डांस स्टाइल से बेहद इम्प्रेस थीं सुषमा स्वराज, सांसद-एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा

पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मंगलवार रात आखिरी सांस ली। सुषमा स्वराज का निधन कार्डिएक अरेस्ट की वजह से हुआ। वह 67 साल की थीं। सुषमा स्वराज के अचानक हुए निधन से देश भर में शोक की लहर है। आम लोगों से लेकर बॉलीवुड और राजनीतिक पार्टी से हर कोई सुषमा स्वराज की मौत के खबर से शॉक्ड है। पीएम मोदी समेत लगभग हर राजनीतिक पार्टी से संबंधित नेताओं ने सुषमा स्वराज के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सुषमा स्वराज के निधन के बाद आम लोग से बॉलीवुड सेलेब्स सोशल मीडिया पर अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। ऐसे में एक्ट्रेस और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने ने अपने साथ सुषमा स्वराज की फोटो शेयर करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी हैं।

बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने सुषमा स्वराज को याद करते हुए लिखा- सुषमा जी ने मेरे नृत्य को हमेशा से सराहा था, खासकर मेरा गंगा वाली प्रस्तुति। वो एक प्यार इंसान थीं, जिनका अपना एक ऑरा था। कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने हमेशा बड़ा काम किया, जहां वो पुरुषों से घिरी रहती थीं। आपकी बहुत याद आएगी।

Sushma ji always appreciated my dance &in particular my presentation of “Ganga”over which she went into raptures in public.She was a lovely person with an aura of her own & she held her head high as a senior minister in the cabinet where she was surrounded by men.Miss u Sushma ji pic.twitter.com/UQ62gWZHhr