सांसद हेमा मालिनी ने संसद में लगाई झाड़ू तो ट्विटर पर यूजर्स ने दिए ऐसे रिएक्शन्स

यूपी के मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने शनिवार को संसद परिसर में स्वच्छता अभियान में भाग लेते हुए झाड़ू लगाई। उनके साथ बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे और उन्होंने भी संसद परिसर में झाड़ू लगाया।

#WATCH Delhi: BJP MPs including Minister of State (Finance) Anurag Thakur and Hema Malini take part in 'Swachh Bharat Abhiyan' in Parliament premises. pic.twitter.com/JJJ6IEd0bg — ANI (@ANI) July 13, 2019

बीजेपी सांसदों ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत संसद परिसर में गंदगी दूर करते हुए झाड़ू लगाई। इसका वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर भी रिएक्शंस सामने आने लगे। हेमा मालिनी का संसद में झाड़ू लगाते हुए वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने तरह तरह के कमेंट्स किए।

Spare us the theatrics please. Cleaning up a cleaned space is easy enough. — Nandini 🇮🇳 (@NAN_DINI_) July 13, 2019

अनुराग ठाकुर अच्छी एक्टिंग कर रहा है हेमा जी से 🤣🤣 — कॉमरेड Raja babu 🌈 (@GaurangBhardwa1) July 13, 2019

सांसद हेमा मालिनी के संसद परिसर में झाड़ू लगाने के बाद आई तरह तरह की टिप्पणियों पर कुछ ट्वीट्स हम एम्बेड कर रहे हैं। देखें ये ट्वीट्स:

What exactly is Hema Malini sweeping? — Mehek (@MehekF) July 13, 2019

वहीं, इस मौके पर हेमा मालिनी ने कहा कि यह बहुत बड़ी बात है कि लोकसभा अध्यक्ष ने महात्मा गांधी की 150 जयंती पर संसद भवन परिसर पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह वह मथुरा वापस जाएंगी और इसी अभियान को वहां भी शुरू करेंगी।

आपको बताते चलें कि इस अभियान में सांसद अनुराग ठाकुर और हेमा मालिनी के अलावा केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी भाग लिया।