धर्मेंद्र के 83वें बर्थडे पर हेमा मालिनी का छलका प्यार, ऐसे किया विश

दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र शनिवार को 83 वर्ष के हो गए। उनकी पत्नी हेमामालिनी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि वह उनका 'सदाबहार प्यार' हैं। हेमा ने शनिवार को ट्वीट कर कहा, “मेरे 'सदाबहार प्यार', मेरी प्यारी बच्चियों के पिता और डेरियन, राध्या के गौरवशाली दादा को जन्मदिन की बधाई। धर्मजी के जन्मदिन पर मुझे ढेरो बधाइयां भेज रहे उन प्रशंसकों का शुक्रिया। मैं जरूर आपकी शुभकामनाएं उन तक पहुंचाऊंगी।”

Happy Birthday to my everlasting love, the dearest father to my darling girls & proud grandfather to Darien & Radhya.

I thank all the numerous fans who are sending their greetings to me on Dharamji’s birthday & I will definitely convey their wishes to him pic.twitter.com/hIbFDf2MQt