हेमा मालिनी ने 'जट यमला पगला दीवाना' पर उतारी धर्मेंद्र की नकल, पैरों में गिरीं शिल्पा शेट्टी

हेमा मालिनी जानी-मानी डांसर हैं और धर्मेंद्र की डांसिंग स्किल्स तो सबको पता है। सुपर डांसर 4 के एपिसोड में हेमा मालिनी ने अपने पति के गाने 'जट यमाल पगला दीवाना' पर उनकी नकल उतारी। उनके साथ स्टेज पर शिल्पा शेट्टी भी थीं लेकिन हेमा ने जोश में उनको भी पछाड़ दिया। उनका मजेदार वीडियो सामने आया है। हेमा मालिनी अपकमिंग एपिसोड में बतौर गेस्ट दिखाई देंगी।

धर्मेंद्र की फिल्म 'प्रतिज्ञा' 1975 में आई थी। इस फिल्म का गाना 'मैं जट यमला पगला दीवाना' आज भी लोगों को पसंद है। इस गाने में धर्मेंद्र का हुक स्टेप काफी पॉप्युलर हुआ था। ऐंग्री यंग मैन के नाम से फेमस धर्मेंद्र डांस में जरा कच्चे हैं और उनकी वाइफ डासिंग क्वीन। ऐसे में हेमा जब सुपर डांसर में पहुंची तो उन्होंने इस गाने पर अपने पति का हुक स्टेप किया। हेमा का यह वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है।