VIDEO: 80 किलो की ड्रेस में ठीक से चल भी नहीं पा रही थीं उर्वशी, ऐसे पहुंचीं IIFA में

I guess i’m gonna faint tonight wearing this #80KG beautiful gown @archanakochharofficial for #IIFA2018 !! 💎 @milin_brand #feelingfaint . . . . . . . #IIFA2018 #IIFAtravels #IIFA #thailand #bangkok

A post shared by URVASHI RAUTELA 🇮🇳Actor (@urvashirautela) on Jun 24, 2018 at 6:54am PDT