सोनम-आनंद की संगीत के दौरान इमोशनल हुए भाई हर्षवर्धन, शेयर की Feeling

एक तरफ जहां सोनम कपूर की संगीत सेरेमनी चल रही है दुसरी तरह उनके फैंस और परिवार के लोग सोनम साथ हर एक मौके को काफी इंज्वाय़ भी कर रहे हैं। इसी बीत सोनम के छोटे भाई हर्षवर्धन भावुक हो कर अपनी दीदी के लिए इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है जिसमें वह काफी हैपी नजर आ रहे हैं। लेकिन भाई हर्षवर्धन का मैसेज पढ़ कर आप भी इमोशनल हो जाएंगे।

बता दें कि सोनम कपूर अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। इसलिए कपूर फैमिली में ये पहली शादी कही जा रही है। अभी सोनम की संगीत सेरेमनी चल रही है। इसी बीच उनके छोटे भाई हर्षवर्धन जरा इमोशनल हो गए।

A post shared by Harshvardhan Kapoor (@harshvardhankapoor) on May 7, 2018 at 6:36am PDT

हर्ष ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है कि 'भावेश जोशी एंड वीरास... ये सारी मुस्कान सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये सोनम कपूर की शादी है। इस फोटो में सोनम बीच में बैठीं दिख रही हैं और एक ओर हर्षवर्धन और दूसरी ओऱ रिया कपूर है।

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani) on May 7, 2018 at 7:48am PDT

बता दें कि सोनम कपूर और आनंद आहूजा के मेहंदी और संगीत का फंक्शन चल रहा है। संगीत मुंबई के सनटेक BKC में हो रहा है। संगीत के बॉलवुड से रेखा, रानी मुखर्जी, जैकलीन फर्नांडिस, शिल्पा शेट्टी, करण जौहर सब पहुंचे हुए हैं। फंक्शन के लिए ड्रेस कोड इंडियन फेस्टिव शेड्स ऑफ वाइट रखा गया है। सोनम की संगीत में वाइट और गोल्डन लहंगा पहना है। लहंगा फैशन डिजाइनर संदीप खोसला और अबू जानी ने डिजाइन किया है।

Mumbai: Karan Johar, Abu Jani and Sandeep Khosla and Arjun Kapoor arrive for Sonam Kapoor's Mehendi ceremony. Sonam will get married to Anand Ahuja on May 8. #Mumbai pic.twitter.com/nd2EDF9Uza