Koffee with Karan Controversy: हार्दिक पांड्या विवाद में करण जौहर ने तोड़ी चुप्पी, दिया ये बड़ा बयान

इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और के एल राहुल के कॉफी विद करण (Koffee with Karan) विवाद में अब आखिरकार शो के होस्ट करण जौहर (Karan Johar) का रिएक्शन भी सामने आ चुका है। करण ने इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ दी है और अपने दिल की बात सबको बताई है। हाल ही में ET Now को दिए एक इंटरव्यू में करण ने इस मामले में खुलकर बात की और ये माना कि इस विवाद के लिए वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि हार्दिक और राहुल।

करण बोले- कई राते बिना सोए गुजारी

करण ने इस इंटरव्यू में बताया- मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं इस मामले में खुद को भी जिम्मेदार मानता हूं। क्योंकि वो मेरा शो था। मैंने उन दोनों को मेहमान के तौर पर बुलाया था और मैंने ही वो सवाल पूछे थे। इसलिए मैं भी इस गलती का हिस्सा हूं। मैंने कई रातें बैचेनी में बिना सोए गुजारी हैं। कैसे मैं ये नुकसान ठीक कर दूं। कौन मेरी बात सुनेगा। अब ये सब कुछ मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुका है।

श्रीसंत ने ठहराया था करण को जिम्मेदार...

कुछ दिन पहले पूर्व क्रिकेटर श्रीसंत ने भी हार्दिक पांड्या और केएल राहुल मामले में करण जौहर को भी जिम्मेदार ठहराया है। श्रीसंत ने कहा है कि क्रिकेटर हार्दिक और राहुल के सेक्सिस्ट कॉमेंट मामले में शो के होस्ट करण जौहर भी बराबर के जिम्मेदार हैं। करण को उन्हें रोकना चाहिए था। उन्होंने कहा कि होस्ट को यह पता होता है कि सामने वाला कब ज्यादा बोलने लगा है। उन्हें यह बताना चाहिए था कि लोग क्या सुनना चाहते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ जाने बिना उससे सवाल करेंगे जो अभी मैच्योर नहीं है तो वह ऐसी चीजें कहेगा जिसका उसे बाद में पछतावा हो।

बता दें कि हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने करण जौहर के शो कॉफी विद करण में महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जिसके बाद हर किसी ने आलोचना की। दोनों को अनुशासनहीनता के आरोप में बीसीसीआई ने बैन किया हुआ है।