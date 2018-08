BOX OFFICE COLLECTION: तीसरे दिन 'हैप्पी फिर भाग जाएगी' की कमाई में हुई बढ़ोतरी, कमाए इतने करोड़

इस शुक्रवार को रिलीज हुई 'हैप्पी फिर भाग जाएगी' की 3 दिन की कमाई की जानकारी सामने आ गई है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने तीसरे दिन 5.05 करोड़ की कमाई की है। जिस हिसाब से इस फिल्म ने 3 दिन में 11.78 करोड़ की कमाई कर ली है।

बता दें कि पहले दिन फिल्म ने 2.70 करोड़ की कमाई की थी। दूसरे दिन फिर कमाई में थोड़ी बढ़ोतरी हुई और दूसरे दिन फिल्म ने 4.03 करोड़ कमाई की और तीसरे दिन 5.05 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म ने 3 दिन में 11.78 करोड़ की कमाई कर ली है।

#HappyPhirrBhagJayegi witnessed day-wise growth, which is a positive sign... Opening weekend biz is better than the first part [₹ 10.71 cr]… Now needs to maintain the momentum on weekdays... Fri 2.70 cr, Sat 4.03 cr, Sun 5.05 cr. Total: ₹ 11.78 cr. India biz.

वैसे फिल्म के वीकेंड की कमाई को देखते हुए ये तो साफ है कि इस फिल्म ने पहले पार्ट के वीकेंड की कमाई से ज्यादा कमाई की है। पहले पार्ट ने फिल्म के शुरुआती 3 दिन में 10 करोड़ कमाए थे।

