B'DAY SPL: स्मिता पाटिल को पहले ही लग गया था पता, 'कुली' की शूटिंग में बिग बी के साथ होगा ये हादसा

#elegant #grace #gorgeous #smitapatil . . #indianbeauty #instagram #followme #keepgoing #fan #smitapatilmemorialaward #smitapatilaward #smitapatilfilmfestival #instagood #followforlike #bollywood #classic #oldisgold #instagramer #webstagram #followmeplease #movies #mumbai #shabanaazmi #respect #instabollywood #memories #youtube #twitter #facebook @amitabhbachchan

A post shared by Smita patil (@smitapatilfan) on Mar 12, 2018 at 7:33pm PDT