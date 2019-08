सुपरस्टार महेश बाबू ने अपने जन्मदिन पर फैंस को दिया ये बड़ा सरप्राइज

हर साल की तरह इस साल भी सुपरस्टार महेश बाबू ने अपने जन्मदिन के अवसर पर अपनी आगामी फिल्म 'सरिलेरू नीकेवरु' से छोटी सी झलक साझा कर अपने प्रशंसकों को एक तोहफ़ा दिया है। 'सरिलेरु नीकेवेरु' के निर्देशक ने फिल्म से महेश बाबू का एक स्पेशल इंट्रोड्क्टरी वीडियो शेयर करते हुए सुपरस्टार को धमाके के साथ जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है।

सुपरस्टार के प्रशंसकों के लिए 'सरिलेरू नीकेवरु' का यह इंट्रोडक्शन वीडियो एक परफ़ेक्ट जन्मदिन गिफ़्ट है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे । अभिनेता के प्रशंसक कुछ समय से उनके जन्मदिन का जश्न मनाते हुए, उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहे हैं। वही, इस फ़िल्म के साथ विजयशांति एक बार फिर तेलुगु सिनेमा में अपनी वापसी कर रही है और एक शक्तिशाली भूमिका में नज़र आएंगी।

आज जारी किए गए इस वीडियो से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सुपरस्टार महेश बाबू की संक्रांति 2020 रिलीज़ विशेष होने वाली है। सुपरस्टार महेश बाबू वीडियो में अनदेखे डैशिंग अवतार के साथ मेजर अजय कृष्ण की भूमिका में नज़र आ रहे है।

निर्देशक अनिल रविपुडी ने सुपरस्टार महेश बाबू को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सरिलेरू नीकेवरु का परिचय वीडियो शेयर किया है।

Happy Birthday Super Star @urstrulymahesh garu. Major Ajay Krishna reporting for duty. Here is the Surprise for SuperStar Fans #SarileruNeekevvaru THE INTRO https://t.co/4EDFq7ZcNv



Sankranthi 2020 is going to be special 💥💥#HappyBirthdaySSMB