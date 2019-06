Happy Birthday kirron kher: कुछ इस तरह एक-दूसरे के करीब आए थे किरण खेर और अनुपम खेर

थिएटर, टीवी और बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस किरण खेर आज अपना 64वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। किरण खेर का जन्म 14 जून 1955 को पंजाब के चंडीगढ़ में एक सिख परिवार में हुआ था। एक्ट्रेस किरण खेर बॉलीवुड में पॉपुलर मां के लिए पहचानी जाती हैं। अब किरण खेर चण्डीगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद है। इनके पति बॉलीवुड के जाने माने एक्टर अनुपम खेर है।

किरण और अनुपम खेर की मुलाकात का किस्सा भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। किरण और अनुपम की मुलाकात एक दूसरे से उस वक्त हुई थी जब दोनों ही एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अनुपम और किरण एक दूसरे को अपने यूनिवर्सिटी के दिनों से ही जानते थे लेकिन उस समय प्यार वाली कोई बात नहीं थी और जब वह दोनों मुम्बई में पहली बार मिले तो दोनों ही पहले से शादी शुदा थे। मुम्बई में प्रोडयूसर्स के चक्कर काटते-काटते किरण और अनुपम के बीच दोस्ती बढ़ने लगी और साल 1985 में फिल्म सारांश से अनुपम को पहला ब्रेक मिलने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया और किरण भी अपने पति से अलग हों गईं और दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। किरण की पहली शादी एक बिजनेस मैन से हुई थी।

Happy birthday Kirron !! May God give you all the happiness and peace in the world. May you continue to do excellent work for the country, especially for the people of Chandigarh.:) @KirronKherBJP pic.twitter.com/Vl6uDvrOY4