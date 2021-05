RRR : जूनियर एनटीआर के बर्थडे पर राजामौली ने दिया खास गिफ्ट, शेयर किया कोमराम भीम का खतरनाक लुक

फिल्म मेकर एसएस राजामौली ने साउथ एक्टर जूनियर एनटीआर के जन्मदिन पर एक खास गिफ्ट दिया है। जी हां! निर्माता ने अपकमिंग फिल्म 'आरआरआर' से उनके किरदार 'कोमराम भीम' का पहला लुक शेयर किया है। जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

रिलीज हुए इस पोस्टर में जूनियर एनटीआर काले कुर्ते और सफेद धोती पहने और कमर में लाल कपड़ा बांधे दिख रहे हैं। पोस्टर में वह माथे पर लाल टीका लगाए और हाथ में भाला ताने खतरनाक अंदाज में दिख रहे हैं। कोमाराम भीम के रूप में एनटीआर जूनियर प्रभावशाली लग रहे हैं।

मेरे भीम का दिल सोने का है: एसएस राजामौली

My Bheem has a heart of gold.

But when he rebels, he stands strong and bold! 🌊



Here’s @tarak9999 as the INTENSE #KomaramBheem from #RRRMovie.@ssrajamouli @AlwaysRamCharan @ajaydevgn @aliaa08 @oliviamorris891 @RRRMovie @DVVMovies pic.twitter.com/8o6vUi9oqm