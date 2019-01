'आप का सुरूर' की एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी ने प्राइवेट तस्वीरें लीक होने पर तोड़ी चुप्पी, बताया इसकी असली वजह

बॉलीवुड और टॉलीवुड फेम एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी की बिकनी फोटोज लीक हाल ही में सोशल मीडिया पर लीक हो गई थीं। फोटो लीक होने की वजह हंसिका एक बार फिर से चर्चा में आ गई थीं। हंसिका की बिकिनी फोटो को यूजर्स ने काफी हैरान हुए थे। तस्वीरों पर हो रही चर्चा लेकर अब हंसिका मोटवानी ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने ट्विटर पोस्ट के जरिए इसका खुलासा किया है।

हंसिका ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। जिसमें हंसिका ने लिखा कि फोन और ट्विटर हैक हुआ है प्लीज कोई भी किसी भी रैंडम मैसेज पर अपनी प्रतिक्रिया न दे। मेरी बैकएंड टीम इस कंट्रोल करने के लिए काम कर रही है। हालांकि अभी तस्वीरें पोस्ट करने वाले हैकर की पहचान नहीं हो पाई है। हंसिका मोटवानी के साथ यह घटना पहली बार नहीं है।

सोनाली बेंद्रे ने पति गोल्डी बहल के बर्थ डे पर शेयर किया एक प्यारा पोस्ट, कुछ यूं कही दिल की बात

Phone n Twitter hacked please don’t respond to any random messages . My back end team is working on getting things in control.