Hunarbaaz Promo : भारती सिंह की गैरमौजूदगी में सुरभि चांदना के करीब आ रहे थे हर्ष लिंबाचिया, मिथुन चक्रवर्ती ने देखा तो फिर गुस्से में...

भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया टीवी के पॉपुलर कपल्स में से एक हैं। दोनों हाल ही में बेटे के पैरेंट्स बने हैं। भारती तो घर में बेटे के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं, लेकिन हर्ष शो हुनरबाज को होस्ट कर रहे।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Sushmeeta Semwal Mon, 11 Apr 2022 01:24 PM

इस खबर को सुनें