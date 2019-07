कनाडा में लाइव शो दौरान पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा पर हुआ जानलेवा हमला, माथे पर लगी गंभीर चोट

बॉलीवुड में पिछले कुछ दिनों में तेजी से पॉप्युलर हुए पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा (Guru Randhawa) से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। खबरों की मानें तो मशहूर सिंगर गुरु रंधावा पर एक अनजान शख्स ने हमला किया है। उनपर ये हमला कनाडा के वैंकूवर शहर में हुआ है। इस हमले में सिंगर के आंख के ऊपर गहरी चोट आई है, जिससे उनकी आंख के ऊपर चार टांके भी लगे हैं। हालांकि सिंगर खतरे से बाहर हैं और घटना के बाद सिंगर भारत वापस लौट आए हैं। इस हमले का खुलासा खुद रंधावा ने ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए किया है।

आपको बात दें कि हाल ही में पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा एक शो के लिए कनाडा के वैंकूवर पहुंचे थे। जहां वह क्वीन एलिजाबेथ थिएटर (Queen Elizabeth Theatre) में स्टेज पर लाइव शो कर रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति ने गुरु रंधावा पर हमला कर दिया। इस बात का खुलासा सिंगर के पोस्ट से हुआ। सिंगर ने अपने पोस्ट में बताया है कि यह घटना बीते 28 जुलाई की है। इस घटना के बारे में बताते हुए गुरू ने आगे लिखा कि शो के दौरान एक अनजान शख्स बार-बार स्टेज पर चढ़ रहा था, लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वह नहीं माना। इसी दौरान वह मेरे पर मुंह पर घूंसा मारा और वहां से भाग गया। इस घटना के बाद गुरु आंखों के उपर गंभीर चोट लगी और खून बहने लगा, जिसके कारण उन्हेें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और जहां उन्हें चार टांके लगे।

लाल किले के सामने साइकिल चलाते दिखे सलमान खान, चंद घंटों पहले सामने आई वीडियो को मिले 7 लाख लाइक्स

Guru is now home in India with four stitches on his right eyebrow and mega Successful USA/CANADA tour The incident is written in the picture. pic.twitter.com/RGPnIvmxrk

अपने आप को सीनियर सिटिजन मानने लगे हैं संजय दत्त! जानिए कारण

पंजाबी सिंगर और रंधावा के दोस्त प्रीत हरपाल सिंह ने भी इस हमले की जानकारी देते हुए फेसबुक पेज पर लिखा। मैं गुरु को बहुत पहले से जानता हूं वो सच्चा इंसान है। वो हमेशा दूसरों की इज्जत करता है। सिंगर की जो तस्वीर सामने आई है उसमें वो चेहरे से खून पोंछते नजर आ रहे हैं।

अमिताभ ने बताया 'बच्चन' सरनेम रखने का राज

#GuruRandhawa was treated badly during #Vancouver show by #Punjabi youth in #Canada. It is totally unacceptable to become physical with any of performer, specifically in #Canada.

Picture was clicked right after #GuruRandhawa was beaten.@GuruOfficial @KapilSharmaK9 pic.twitter.com/59sF38zKBP