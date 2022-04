गुरमीत चौधरी ने देबीना बनर्जी से क्यों कही थी ये बात? 'बच्चे तब होंगे जब मेरी औकात होगी'

Gurmeet Choudhary Family Planning: गुरमीत ने कहा, 'हमें 50 किलो के डंबल उठाने की आदत है, और उसका शायद ही कोई वजन है। मुझे ऐसा लगता था कि कहीं कस के ना पकड़ लूं। तो एक दिन मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Puneet Parashar Sat, 09 Apr 2022 09:45 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.