गुरमीत चौधरी और देबीना बनर्जी ने रिवील किया अपनी बेटी का नाम, फैंस से मांगा था सुझाव!

Gurmeet Choudhary and Debina Bonnerjee Daughter: लियाना के फोटोशूट की एक तस्वीर शेयर करते हुए देबीना ने लिखा, 'हैलो दोस्तों हमने अपनी बेटी का नाम लियाना रखा है।' कपल ने फैंस से नाम के लिए सुझाव मांगे।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Puneet Parashar Sun, 17 Apr 2022 11:10 AM

