गुरमीत चौधरी और देबीना बने पैरेंट्स, नवरात्रि के मौके पर घर आई नन्ही परी, देखें वीडियो

टीवी के पॉपुलर कपल्स गुरमीत चौधरी और देबीना बनर्जी काफी समय से बेबी के आने का इंतजार कर रहे थे और अब फाइनली दोनों पैरेंट्स बन गए हैं। गुरमीत ने खुद ये गुड न्यूज सोशल मीडिया के जरिए दी है।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Sushmeeta Semwal Mon, 04 Apr 2022 11:45 AM

