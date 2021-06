सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियोज में है 'हनुमान चालीसा', कम लोगों को पता है असली सिंगर का नाम

भजन सम्राट गुलशन कुमार की कंपनी टी-सीरीज यूट्यूब पर कई भजन और वीडियोज अपलोड करती रहती है। इनमें से भारत में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला भजन वीडियो है 'हनुमान चालीसा'। इसे अब तक 1,758,752,775 (करीब 1 अरब 75 लाख) बार देखा जा चुका है। इस वीडियो को रोजाना लाखों बार देखा जाता है। गाना हिंदू परिवारों में बड़ी आस्था के साथ सुना जाता है। मंदिरों और धार्मिक कार्यक्रमों में भी हनुमान चालीसा का ऑडियो खूब चलता है। मजेदार बात ये है कि कई लोग ये नहीं जानते कि इस गाने का सिंगर कौन है।

हरिहरन ने गाए हैं कई रोमांटिक गाने

जी हां, वही हरिहरन जिन्होंने 'तू ही रे', 'यूं ही चला चल', 'चंदा रे चंदा रे' जैसे पॉप्युलर गाने गाए हैं। सिर्फ हनुमान चालीसा ही नहीं हरिहरन ने कई भजन गाए हैं। शिवजी के कई प्रसिद्ध भजन हरिहरन की आवाज में हैं। इंट्रेस्टिंग बात ये है कि बहुत से लोगों को ये फैक्ट नहीं पता कि जिस हनुमान चालीसा में गुलशन कुमार दिखते हैं उसे हरिहरन ने गाया है।

बीते साल कोरोना में बढ़ गए थे व्यूज

बीते साल मई में कोरोना और लॉकडाउन के बीच टी-सीरीज का हनुमान चालीसा यूट्यूब पर 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज क्रॉस करने वाला पहले डिवोशनल वीडियो बन गया था। कंपनी की तरफ से इस बारे में ट्वीट भी किया गया था। इंट्रेस्टिंग बात ये सामने आई कि कोरोना के दौरान हनुमान चालीसा के व्यूज में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई। बीते साल कोरोना के वक्त टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जब लोग परेशान होते हैं तो वे हनुमान चालीसा सुनते या खुद गाते हैं। उन्होंने कहा था, हम सब बड़ी परेशानी में हैं, हनुमान चालीसा इन परेशानियों को झेलने की ताकत देता है।

Hanuman Chalisa by Shri. Gulshan Kumar Ji and @SingerHariharan becomes the first devotional video to cross 1 Billion+ Views on YouTube.

We are overwhelmed to receive such love from you all.🙏#ShriGushanKumarJi #lalitsen #chander @itsBhushanKumar #tseriesbhaktisagar pic.twitter.com/rniubdRe9h