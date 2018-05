sonamkishaadi: जल्द वेन्यू पर पहुंचेंगे आनंद, दूल्हा बनने के बाद पहली फोटो हुई वायरल

The Groom! @glamouralertofficial 😘💕 * * * #AnandAhuja #SonamKapoor #SonamDiWedding #SonamKiShaadi #Marriage #Wedding #Traditional #Tradition #Ethnic #IndianWedding #IndianBride #DesiBride #DesiWedding #EverydayPhenomenal #GlamourAlert

A post shared by Roma Singh (@romasingh14) on May 7, 2018 at 10:49pm PDT