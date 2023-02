Grammy Awards 2023: बेयॉन्स रहीं स्टार ऑफ द नाइट, जानिए किस कैटेगरी में किसने मारी बाजी?

ऐप पर पढ़ें

65th Grammy Awards का आयोजन रविवार को लॉस एंजेलिस में किया गया। बेयॉन्स ने इस अवॉर्ड सेरेमनी में 3 अवॉर्ड जीतकर इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैमी अवॉर्ड जीतने वाले दिवंगत एक्टर जॉर्ज सोल्टी को पछाड़ दिया। मालूम हो कि सोल्टी के पास 31 ग्रैमी अवॉर्ड जीतने का रिकॉर्ड था। 1997 से लेकर अभी तक यह रिकॉर्ड जॉर्ज के ही पास था।

स्टार ऑफ द नाइट रहीं बेयॉन्स

CBC पर अवॉर्ड सेरेमनी का प्रसारण शुरू होने तक बेयॉन्स ऑलरेडी 2 ग्रैमी अवॉर्ड जीत चुकी थी। एल्बम, सॉन्ग और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के साथ बेयॉन्स इस हफ्ते की लीडिंग नॉमिनी थीं। अगर बेयॉन्स इन कैटेगरीज में से किसी में भी जीततीं तो यह साल 2010 में Single Ladies के लिए मिले सम्मान के बाद उनकी पहली जीत होती। लेकिन बेयॉन्स ने तो एक के बाद एक कई रिकॉर्ड बनाकर सभी को हैरान कर दिया।

जानिए Grammy Awards 2023 में किस कैटेगरी के तहत किसे कौन सा अवॉर्ड मिला है?

Best Dance/Electronic Music Album

WINNER: Beyoncé - Renaissance

Bonobo - Fragments

Diplo - Diplo

Odesza - The Last Goodbye

Rüfüs Du Sol - Surrender

Best Rap Album

DJ Khaled - God Did

Future - I Never Liked You

Jack Harlow - Come Home the Kids Miss You

WINNER: Kendrick Lamar - Mr. Morale & the Big Steppers

Pusha T - It’s Almost Dry

Best Música Urbana Album

WINNER: Bad Bunny - Un Verano Sin Ti

Daddy Yankee - Legendaddy

Farruko - La 167

Maluma - The Love & Sex Tape

Rauw Alejandro - Trap Cake, Vol. 2

Best Pop Duo/Group Performance

ABBA - Don’t Shut Me Down

Camila Cabello Featuring Ed Sheeran - Bam Bam

Coldplay & BTS - My Universe

Post Malone & Doja Cat - I Like You (A Happier Song)

WINNER: Sam Smith & Kim Petras - Unholy

Best Country Album

Ashley McBryde - Ashley McBryde Presents: Lindeville

Luke Combs - Growin’ Up

Maren Morris - Humble Quest

Miranda Lambert - Palomino

WINNER: Willie Nelson - A Beautiful Time

Best R&B Song

WINNER: Beyoncé - Cuff It

Jazmine Sullivan - Hurt Me So Good

Mary J. Blige - Good Morning Gorgeous

Muni Long - Hrs & Hrs

PJ Morton - Please Don’t Walk Away

Best Pop Vocal Album

ABBA - Voyage

Adele - 30

Coldplay - Music of the Spheres

WINNER: Harry Styles - Harry’s House

Lizzo - Special