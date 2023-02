94 की उम्र में लीजेंड कंपोजर Burt Bacharach का निधन, 8 ग्रैमी और 3 ऑस्कर थे जीते

ऐप पर पढ़ें

ग्लोबल सिनेमा की दुनिया से एक दुखद खबर सामने आई है। लीजेंड म्यूजिक कंपोजर बर्ट बछारच (Burt Bacharach) का निधन हो गया है। बर्ट ने 94 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा। बर्ट के निधन के बाद से ही फैन्स और सितारे सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बर्ट ने अपने म्यूजिक से अपने लिए एक बड़ा मुकाम बनाया था और कई खिताब भी जीते थे, जिस में ऑस्कर से लेकर ग्रैमी अवॉर्ड्स तक शामिल रहे।

बर्ट ने जीते थे कई खिताब

बर्ट का कंपोजिशन ग्लोबली पसंद किया जाता था और उन्होंने इसके लिए कई खिताब भी जीते थे। बर्ट को कई आर्ट फॉर्म्स में महारत हासिल थी, जिस में पॉप सॉन्ग्स में उनका सानी कोई नहीं था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बर्ट ने 8 ग्रैमी अवॉर्ड्स, जबकि 3 ऑस्कर अवॉर्ड्स जीते थे। जिन में से दो अकेडमी अवॉर्ड्स उन्होंने साल 1970 में जीते थे, जबकि एक साल 1982 में।

बर्ट के कंपोजिशन्स

बर्ट के बेहतरीन कंपोजिशन्स में 'प्रोमिसिस प्रोमिसिस' (Promises, Promises),'वॉक ऑन बाय'(Walk on By), 'डू यू नो द वे टू सेन जोस' (Do You Know the Way to San Jose),'एलफी'(Alfie), 'आई से ए लिटल प्रेयर'(I Say a Little Prayer),'आई विल नेवर फॉल इन लव अगेन'(I’ll Never Fall in Love Again),'दिस गाय्ज इज इन लव विद यू'(This Guy’s in Love with You), सहित कई हिट्स शुमार हैं।