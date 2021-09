बॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार हैं गोविंदा का बेटा यशवर्धन, लेकिन इस वजह से फंस गया पेंच

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा भले ही फिल्मों से अभी दूरी बना रखा है, लेकिन सुर्खियों में कैसे रहा जाता ये बात वो बखूबी जानते हैं। जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर एक्टर की उपस्थिति दमदार होती है तो दूसरी तरफ वह अक्सर किसी न किसी इवेंट या शोज में पहुंच कर कुछ ऐसा कह देते हैं कि लोग उस बारें में चर्चा किये बगैर रह नहीं पाते हैं। इसका सबूत हाल ही में उनका अपनी वाइफ सुनीता आहुजा के साथ कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में आना ही ले लीजिए। इस बीच गोविंदा के बेटे यशवर्धन अपने डेब्यू को लेकर की खबरों में हैं। जिसका जिक्र उनकी मां ने एक इंटरव्यू दौरान किया है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सुनीता आहुजा अपने बेटे यशवर्धन के डेब्यू में हो रही देरी के बारें में बताया। सुनीता ने अपने बयान में बेटे की डेब्यू अभी तक पेडिंग में होने की वजह लॉकडाउन को बताया है।

रिपोर्ट के अनुसार, सुनीता आहुजा ने कहा है कि यशवर्धन के डेब्यू में हुई देरी लॉकडाउन है। हम उनकी लॉन्चिंग को लेकर कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हम अच्छे प्रोडक्शन हाउस और अच्छी कहानी चाहते हैं क्योंकि यह उनकी पहली फिल्म होगी। मेरा बेटा डेब्यू के लिए काफी तैयारी कर रहा है। वह अपनी बॉडी बनाने, एक्टिंग सीखने, डांस करने और दूसरे काम करने में व्यस्त हैं। हम उसे जल्द ही लॉन्च करेंगे।"