डब्बू अंकल का डांस देखकर हैरान हुए गोविंदा, तारिफों के बांधे पुल

इंटरनेट के इस दुनियाभर में पल भर में कौन कब वायरल हो जाए यह कह पाना मुश्किल है। अभिनेता गोविंदा के गाने 'मय से न मीना से न साकी से' पर डांस करते वीडियो से भोपाल के एक प्रोफेसर साहब उर्फ डब्बू जी सोशल मीडिया पर रातों रात स्टार हो बन गए हैं। एक के बाद एक इनके डांस वीडियो ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। इस वीडियो को बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने भी देखा और हैरान हो गए।

46 साल के इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर संजीव श्रीवास्तव असल जिंदगी में भी गोविंदा के फैन हैं। सोशल मीडिया पर डब्बू जी के कई डांस वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन उनका पहला डांस वीडियो ने गाना 'मय से मीना से, न साकी से, पर डांस कर तहलका मचा दिया। इस वीडियो को अबतक लाखों लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

डब्बू जी का डांस देखकर गोविंदा भी हैरान हो गए। एक न्यूज वेब साइट से बातचीत के दौरान गोविंदा ने कहा कि संजीव श्रीवास्तव के भारी वजन के बावजूद वे इस डांस को एंजॉय कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है। गोविंदा ने बताया कि इस गाने को वैष्णो देवी में सिर्फ 9 घंटे में शूट किया गया था। नीलम और मैंने ये गाना शूट किया जो सुपरहिट हुआ। मैं और नीलम ने कई स्टेज शो में भी इस पर परफॉर्म भी किए थे। मैं ये गाना सिर्फ राकेश रोशन के प्रति अपने सम्मान के चलते शूट किया था।

