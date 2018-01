GOLDEN GLOBES AWARD: रेड कारपेट पर ब्लैक ड्रेस में उतरे सितारे, जानें किसके हाथ लगा क्या...

कैलिफोर्निया के ब्रेवरी हिल्स में आज 75 वां गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स चल रहा है। अवॉर्ड शो में सभी सितारे ब्लैड ड्रेस में नजर आए। रेड कारपेट में ब्लैक ड्रेस में यह सितारे वाकई बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अवॉर्ड शो कॉमेडियन सेथ मेयर्स होस्ट कर रहे हैं। अवॉर्ड का सिलसिला शुरू हो चुका है। आइए जानें किस एक्टर-एक्ट्रेस को मिला क्या...

विनर लिस्ट-

बेस्ट फिल्म- Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

बेस्ट एक्ट्रेस- Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri )

बेस्ट एक्टर (ड्रामा)- गैरी ओल्डमैन (Darkest Hour)

बेस्ट फिल्म (म्यूजिकल/कॉमेडी)- लेडी बर्ड

बेस्ट एक्ट्रेस (म्यूजिकल/कॉमेडी)- Saoirse Ronan (Lady Bird)

बेस्ट लिमिटेड सीरीज/टीवी फिल्म- Big Little Lies

बेस्ट डायरेक्टर (मोशन पिक्टर)- Guillermo Del Toro (The Shape of Water)

बेस्ट एक्टर, टीवी सीरीज (म्यूजिकल/कॉमेडी)- अज़ीज़ अंसारी

बेस्ट टेलिविजन सीरिज (म्यूजिकल/कॉमेडी)- The Marvelous Mrs Maisel

बेस्ट टेलिविजन सीरिज (ड्रामा)- The Handmaid's Tale

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (सीरिज, लिमिटेड सीरीज/टीवी सीरीज/टीवी फिल्म)- Ewan McGregor (फर्गो)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस (सीरिज, लिमिटेड सीरीज/टीवी सीरिज/टीवी फिल्म)- Laura Dern (Big Little Lies)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस (मोशन पिक्चर)- एलिसन जेनी (I, Tonya)

बेस्ट मोशन पिक्टर (फॉरेन लैंग्वेज)- In The Fade-जर्मनी, फ्रांस

बेस्ट मोशन पिक्चर (एनिमेशन)- कोको

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (मोशन पिक्चर)- सैम रॉकवेल (Movie- Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

बेस्ट एक्ट्रेस (लिमिटेड सीरीज/टीवी फिल्म)- निकोल किडमैन (Big Little Lies)

बेस्ट एक्टर (लिमिटेड सीरीज/टीवी फिल्म)- Alexander Skarsgard (Big Little Lies)

बेस्ट एक्ट्रेस (टेलीविजन सीरीज/ड्रामा)- एलिजाबेथ मोस (The Handmaid's Tale)

बेस्ट एक्टर (टेलीविजन सीरीज/ड्रामा)- स्टार्लिंग के ब्राउन (This is Us)

बेस्ट एक्ट्रेस (टेलिविजन सीरीज, म्यूजिकल/कॉमेडी)- Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)