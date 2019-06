Girish Karnad का हुआ अंतिम संस्कार, नहीं चाहते थे किसी VIP की प्रस्तुति

अपने दमदार अभिनय से फैंस के दिलों पर राज करने वाले मशहूर एक्टर और कन्नड़ साहित्यकार गिरीश करनाड का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। गिरीश करनाड लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पिछले कुछ महीनों से उनका इलाज चल रहा था।

दोपहर 2 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया। सुत्रों के मुताबिक बॉडी को इलैक्ट्रिक शवदाहगृह दोपहर 2 बजे पहुंचाया गया। करनाड का परिवार चाहता था कि इस दौरान कोई भी सेलिब्रिटी या कलाकार प्रस्तुत न रहे। अंतिम संस्कार बेहद साधारण तरीके से किया गया।

#GirishKarnad cremated without any government honours. His family declined state funeral. Told CM HDK and minister DK Shivakumar that Karnad was against a state funeral. No VIP was allowed. Cremation was a simple affair.