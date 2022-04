हिंदी न्यूज़ मनोरंजन Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Promo: पति को मनाने के लिए परेशान दिखी सई, जल्द होगी सचिन श्रॉफ की एंट्री

गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) में की कहानी में आने वाले दिनों में जबरदस्त मोड़ आने वाला है। आयशा सिंह और नील भट्ट स्टारर टीवी शो में जल्द ही सचिन श्रॉफ की एंट्री होनी है।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Wed, 06 Apr 2022 01:20 PM

