गीता कपूर की बेटी ने चुपके से किया मां का अंतिम संस्कार तो फिल्ममेकर ने ऐसे जताई नाराजगी

रविवार रात 27 मई को 'पाकीजा' फेम एक्ट्रेस गीता कपूर की बेटी आराध्या कपूर ने चुपके से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस बात से उन लोगों को काफी धक्का लगा है जो पिछले 1 साल से हॉस्पिटल में गीता की देखभाल कर रहे थे और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहते थे। इनमें फिल्मकार अशोक पंडित का नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने इस बात की जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है।

The daughter & sisters of late actress #GeetaKapoor Ji performed her last rites, late last night. Even though Dr. Tripathi, Old Age Home sisters, #ArchanaShourie & I requested them to inform us so that we, who stood by her pain, are part of her last journey. But they didn’t. Sad!

मौत के 1 दिन बाद सामने आई बेटी...

फिल्म ‘पाकीजा’ से मशहूर हुई एक्‍ट्रेस गीता कपूर का अंधेरी के एक वृद्धाश्रम में 26 मई को निधन हो गया था। रिपोर्ट्स की मानें तो पिछले साल उनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया था, जिसके बाद से ही वह ओल्ड एज होम में अपने बच्चों के लौटने का इंतजार कर रही थी। वो मरते वक्त भी अपने बेटे को याद कर रही थीं। लिहाजा इतने दिनों तक उनका ख्याल रखने वालों ने तय किया था कि सोमवार तक गीता के बेटे का इंतजार कर लिया जाए। बेटा तो नहीं आया लेकिन रविवार को गीता कपूर की बेटी सामने आ गई।

Standing besides the dead body of Actress #GeetaKapoor 57 who was abandoned by her kids in #SRVHospital a year back breathed her last at a suburban Old age home today morning. We tried our best to keep her healthy but her wait for her Son&daughter made her weaker day by day. #RIP pic.twitter.com/yCChdzeSEt