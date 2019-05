बच्चों के साथ गौरी की फोटो शेयर कर शाहरुख ने लिखा, मां तुझे सलाम...

शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने रविवार को ट्विटर पर एक फोटो शेयर की जिसमें वो बेटे अबराम खान और करण जौहर के बेटे रूही और यश के साथ बैठी हैं। फोटो शेयर कर गौरी ने लिखा, 'तीन मसखरों के साथ वक्त बिताते हुए'। उनकी ये तस्वीर फैन्स को खूब पसंद आ रही है।

Spending time with the three musketeers 😄 pic.twitter.com/ZVXvXxPAnE