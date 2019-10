ऋतिक-टाइगर की फिल्म 'वॉर' को लेकर गौरी खान ने सोशल मीडिया पर किया ये कमेंट

ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर ने कमाल कर दिया है। फिल्म को क्रिटिक्स के साथ-साथ बॉक्स ऑफिस से काफी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। दर्शकों से लेकर सेलेब्स तक सभी ने फिल्म की काफी तारीफ की है और इसी बीच शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान ने भी फिल्म को लेकर कमेंट किया है। दरअसल, ऋतिक ने इंस्टाग्राम पर 'वॉर' के अपने किरदार कबीर का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। उन्होंने इस फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, 'उसे इससे प्यार है..एक खतरे को ऐसे देखना जैसा वो उसके सामने कुछ भी नहीं। उसे पता है कि इस खतरे को पता है कि वो कुछ भी नहीं है। लेकिन उसे ये भी पता है कि खतरा ये बात नहीं समझता...K.A.B.I.R'

ऋतिक के इस पोस्ट को गौरी खान ने लाइक किया और लिखा, 'फिल्म बहुत पसंद आई... ढेरों बधाईयां।'

'वॉर' के भारतीय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने सिर्फ भारत में 166.25 करोड़ की कमाई कर ली है। जिसमें हिन्दी में फिल्म में 159.70 करोड़ कमाए और 6.55 करोड़ की कमाई फिल्म ने तेलगु और तमिल भाषा में की है।

#War - in just 5 days - crosses *lifetime biz* of #Kesari, #TotalDhamaal, #Saaho [#Hindi version], #Chhichhore, #Super30 and #GullyBoy... Is now fifth highest grossing film of 2019... Should surpass *lifetime biz* of #Bharat and #MissionMangal soon.