ऑन एयर होने से पहले Game Of Thrones का दूसरा एपिसोड हुआ लीक

पॉपुलर सीरीज 'गेम ऑफ थ्रोन्स' का 8वां सीजन रिलीज हो चुका है। इस सीरीज को लेकर काफी क्रेज है क्योंकि ये सीरीज का लास्ट सीजन है। लेकिन रविवार को इस सीजन का दूसरा एपिसोड लीक हो गया। रविवार को इस सीजन का दूसरा एपिसोड टेलीकास्ट होना था, लेकिन इसके शेड्यूल टाइम से 2 घंटे पहले ही एपिसोड ऑनलाइन लीक हो गया।

दरअसल सोशल मीडिया पर फैंस लीक अलर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि जर्मनी में अमेजॉन प्राइम पर इस एपिसोड को दिखाया गया है। गेम ऑफ थ्रोन्स का पहला एपिसोड पिछले हफ्ते रिलीज किया था।

The Great War is here.#GameofThrones begins in 10 minutes. pic.twitter.com/Jb9agsi7VL