FWICE ने की इन दो भारतीय सिंगर्स से शो रद्द करने की अपील, पाकिस्तानी अभिनेताओं के साथ करने वाले हैं परफॉर्म

फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (एफडब्ल्यूआईसीई) ने गायक अनूप जलोटा और तलत अजीज से अपील की है कि वे पाकिस्तानी अभिनेताओं के साथ लंदन में होने वाले शो से अपना नाम वापस ले लें।

एफडब्ल्यूआईसीई के मुख्य सलाहकार अशोक पंडित ने ट्वीट किया, एफडब्ल्यूआईसीई की ओर से अनूप जलोटा और तलत अजीज से अपील की जा रही है कि वे पाकिस्तानियों के साथ होने वाले शो से हट जाएं। ट्वीट में दावा करते हुए कहा गया, अनूप जलोटा के शो का प्रोमो भारत विरोधी है।

#FWICE appeals to @anupjalota & @TalatAziz2 to withdraw from their respective shows with Pakistani’s. The promo of #AnupJalota show is anti India. pic.twitter.com/RLrH6qxiu7