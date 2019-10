BalaTrailer: सोशल मीडिया पर छाया आयुष्मान-भूमि का Funny Meme, देखकर हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे आप

कुछ देर पहले ही इस साल की आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की फिल्म बाला का ट्रेलर रिलीज हुआ है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर #BalaTrailer के नाम से ट्रेंड करने लगा है। लेकिन मजेदार बात ये हैं कि फिल्म के ट्रेलर पर कापी फनी मीम्स बनने लगे हैं। जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहे है। बाला ट्रेलर के उपर बनें मीम्स को देखकर आप अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे।

आपको बात दें आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर के अलावा इस फिल्म में यामी गौतम भी मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि आयुष्मान का किरदार बाला गंजेपन की समस्या से परेशान है। बाला आए दिन नए बालों को उगाने के लिए कोई ना कोई उपाय ढूढ़ता रहता है। कम बालों के चलते ही ना ही बाला की शादी हो रही है और ना ही उसकी जिंदगी में कोई लड़की आ रही है। बाला पार्लर से लेकर बाबाओं के पास जाता है लेकिन उसकी समस्या का सही समाधान उसे नहीं मिल पा रहा है। फिल्म 7 नवम्बर 2019 को ही रिलीज हो जाएगी। इसका निर्देशन 'स्त्री' के फेम अमर कौशिक ने किया है।

