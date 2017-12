BOX OFFICE कलेक्शन: 'फुकरे रिटर्न्स' की शानदार कमाई जारी, 3 दिन में कमा लिए इतने करोड़

हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'फुकरे रिटर्न्स' ने शानदार कमाई कर नया रिकॉर्ड बना लिया है। दरअसल, फिल्म ने 3 दिन में 32.20 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 8.10 करोड़, दूसरे दिन 11.30 करोड़ और तीसरे दिन 12.80 करोड़ कमाते हुए टोटल 32.20 करोड़ रुपए कमा लिए हैं।

बता दें कि 'फुकरे रिटर्न्स' 2013 में आई फिल्म 'फुकरे' की सीक्वल फिल्म है। 'फुकरे' की लाइफटाइम कमाई 36.50 करोड़ रु. रही थी, इस लिहाज से देखा जाए तो 'फुकरे रिटर्न्स' ने शानदार कमाई कर ली है।

And #FukreyReturns has a REMARKABLE opening weekend... Crosses ₹ 30 cr mark... Expected to cross *lifetime biz* of #Fukrey [₹ 36.50 cr] on Day 4 [Mon], as per current trending... Fri 8.10 cr, Sat 11.30 cr, Sun 12.80 cr. Total: ₹ 32.20 cr. India biz.