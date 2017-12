BOX OFFICE कलेक्शन: 'फुकरे रिटर्न्स' की शानदार ओपनिंग, पहले दिन कमाए इतने करोड़

पिछले कुछ समय से बॉक्स ऑफिस पर फिल्में ज्यादा कमाल नहीं दिखा पा रही थी, लेकिन फिल्म 'फुक्रे रिटर्न्स' ने अपनी कमाई से सबको चौंका दिया है। दरअसल, ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर बताया कि फिल्म ने पहले ही दिन 8.10 करोड़ कमा लिए हैं।

बता दें कि 'फुक्रे' के पहले पार्ट ने पहले दिन 2.62 करोड़ की कमाई की थी और वीकेंड पर फिल्म ने 8 करोड़ से ज्यादा कमाए थे। तो इस हिसाब से 'फुक्रे रिटर्न्स' ने बहुत ही अच्छी कमाई की है।

And the Fukreys RETURN with a BIG BANG... #FukreyReturns has an OUTSTANDING Day 1... Fri ₹ 8.10 cr. India biz.#Fukrey [2013] had collected...

Day 1: ₹ 2.62 cr

Opening weekend: ₹ 9.82 cr

Week 1: ₹ 18.42 cr

Lifetime: ₹ 36.5 cr

India biz.