इन स्टार्स ने प्यार में चोट खाने के बाद भी खुद को दिया दूसरा मौका, एक तो दूसरी शादी से पहले हो गई थीं प्रेग्नेंट

बॉलीवुड में कई ऐसे सेलेब्स हैं जिनका ब्रेकअप और तलाक हुआ है। कुछ अपने पार्टनर से अलग होने के बाद दोबारा प्यार को मौका नहीं देते हैं तो कुछ सेलेब्स ऐसे हैं कि वे प्यार को दूसरा मौका देते हैं।

इस खबर को सुनें