IMDb: कार्तिक आर्यन की 'फ्रेडी' या आयुष्मान खुराना की 'एन एक्शन हीरो', आईएमडीबी पर किसने मारी बाजी?

IMDb Ratings of Freddy and An Action Hero: बीते शुक्रवार को दो अवेटिड फिल्में रिलीज हुईं। कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan)और अलाया एफ (Alaya F) की फिल्म फ्रेडी (Freddy)ने जहां डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर दस्तक दी तो दूसरी ओर आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) और जयदीप अहलावत (Jaideep Ahlawat)की फिल्म एन एक्शन हीरो (An Action Hero) थिएटर्स में रिलीज हुई। चूंकि फिल्मों के रिलीज प्लेटफॉर्म्स अलग अलग हैं तो उनके बॉक्स ऑफिस का तो कंपेरिजन नहीं कर सकते, लेकिन IMDb रेटिंग में किसने बाजी मारी है, ये जरूर हम आपको बता सकते हैं।

क्या है 'फ्रेडी' की रेटिंग

कार्तिक आर्यन और अलाया एफ की फ्रेडी को न सिर्फ क्रिटिक्स ने पसंद किया है बल्कि दर्शकों का भी प्यार मिला है। फ्रेडी में कार्तिक आर्यन के परफॉर्मेंस की खूब तारीफ हो रही है। फिल्म को आईएमडीबी पर 8.8 रेटिंग मिली है। फ्रेडी को कुल 9247 वोट्स मिले हैं जिस में से 47.1 प्रतिशत ने फिल्म को 10, 28 प्रतिशत ने 9, 18 प्रतिशत ने 8 और 0.9 प्रतिशत ने 1 रेटिंग दी है।

क्या है 'एन एक्शन हीरो' की रेटिंग

बता दें कि एक ओर जहां एन एक्शन हीरो को बॉक्स ऑफिस पर हल्की शुरुआत मिली है, तो वहीं आईएमडीबी रेटिंग भी कुछ खास नहीं रही है। फिल्म को 7.1 रेटिंग मिली है। कुल 4857 रेटिंग्स में से 42.9% लोगो ने 10, 10.7% ने 9, 12% ने 8 और 32.7% लोगों ने 1 रेटिंग दी है। आईएमडीबी के अलावा कलेक्शन की बात करें तो फिल्म का ओपनिंग वीकेंड करीब डेढ़ करोड़ रुपये रहा है।