Forbes India 2018: कमाई में सलमान खान बनें नंबर 1, शाहरुख-अक्षय को दी मात

फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 2018 (Forbes India 2018) की लिस्ट सामने आई है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salmaan Khan) सबसे अमीर भारतीय सेलिब्रिटी (Indian Celebrity) बन गए हैं। इस साल सलमान खान ने जमकर कमाई की है। लेकिन शाहरुख खान कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं। कमाई के मामले तो किंग खान यानि शाहरुख खान को करारा झटका लगा है।

The 2018 #ForbesIndiaCeleb100 list is now LIVE! Check out the richest Indian celebrities here! CLICK HERE FOR FULL LIST: https://t.co/MUTdXW7DdV | Cover design by: @anjand30 | #SachinTendulkar #AkshayKumar #DeepikaPadukone #AyushmannKhurrana #SunilChhetri #RadhikaApte pic.twitter.com/0GboGXUaRQ