The Sky is Pink का फर्स्ट लुक आया सामने, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होगा वर्ल्ड प्रीमियर

शोनाली बोस (Shonali Bose) द्वारा निर्देशित फिल्म 'द स्काई इज पिंक' (The Sky Is Pink) 44th टोरेंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी गई है। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 13 सितम्बर को होगा। इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा जोनस, फरहान अख्तर और जायरा वसीम लीड रोल में हैं। इस बात की जानकारी फरहान ने दी है। वहीं फिल्म द स्काई इज पिंक (The Sky is Pink ) का फर्स्ट लुक दर्शकों के सामने आ गया है।

फरहान ने ट्विटर पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा, 'कृतज्ञता और खुशी से दिल भर उठा है. टोरंटो इंटरनेशनल फेस्टिवल में द स्काई इज पिंक के वर्ल्ड प्रीमियर की खबर साझा करते हुए खुशी हो रही है। 11 अक्टूबर को फिल्म रिलीज होगी।

Hearts filled with gratitude and joy! Proud to share the news of the world premiere of #TheSkyIsPink at the @TIFF_net on September 13. Releasing in cinemas on October 11!@priyankachopra @ZairaWasimmm #RohitSaraf #ShonaliBose @RonnieScrewvala #SiddharthRoyKapur #TIFF19 pic.twitter.com/Q0ZNKMQ3Ux