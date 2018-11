मुंबई में फिल्म 'जीरो के सेट पर लगी आग, शाहरुख खान भी थे मौजूद

मुंबई के फिल्म सिटी में गुरुवार को शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की अपकमिंग फिल्म 'जीरो के सेट पर आग लग गई। पुलिस ने बताया कि शाम के समय जब आग लगी तो शाहरुख सेट पर ही मौजूद थे लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा और बाद में वह सेट से निकल गए। पुलिस उपायुक्त विनय राठौड ने बताया कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अभी यह पता नहीं चला है कि किस वजह से आग लगी। सूचना पर फायर बिग्रेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोश‍िश की जा रही है। आग इतनी भयानक थी कि दमकल की 4 गाड़ियां को मशक्‍कत करनी पड़ी।

दूसरी बार लगी सेट पर आग...

उन्होंने बताया कि आग बिजली के तारों, बिजली से चलने वाले उपकरणों, लाइटों, शूटिंग सामान, रस्सियों और पर्दों तक ही सीमित रही। उन्होंने बताया कि स्टूडियो से धुआं निकलते हुए देखा गया था। जीरो के सेट पर ये दूसरी बार है जब आग लगने की घटना हुई है। इससे पहले भी फिल्म सिटी स्‍थ‍ित सेट पर एक बार शॉर्ट सर्क‍िट से आग लगी थी।

