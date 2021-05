‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ की अभिनेत्री मुनमुन दत्ता की बढ़ीं मुश्किलें, एक और FIR दर्ज

‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ की बबीता जी उर्फ मुनमुन दत्ता की मुश्किलें खत्म होती नहीं दिख रही हैं। मुनमुन दत्ता पर वाल्मिकी समाज के अपमान का आरोप लगा है। उनके खिलाफ जाति विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है।

मुश्किल में मुनमुन दत्ता

मामले में मुंबई पुलिस ने बताया कि अभिनेत्री के खिलाफ अत्याचार प्रतिबंध एक्ट (एट्रोसिटीज एक्ट) और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बता दें कि इससे पहले हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी मुनमुन दत्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

FIR registered against TV actor Munmun Dutta for posting a video with a casteist slur on social media: Mumbai Police#Maharashtra