बुजुर्ग संग मारपीट का वायरल वीडियो पोस्ट करने पर स्वरा भास्कर के खिलाफ शिकायत दर्ज

बॉलीवुड ऐक्ट्रेस स्वरा भास्कर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनका नाम नई कॉन्ट्रोवर्सी से जुड़ गया है। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो अपलोड करने की वजह से उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। FIR में स्वरा सहित कुछ और लोगों के भी नाम हैं।

नफरत फैलाने का आरोप



रिपोर्ट्स के मुताबिक यह शिकायत ऐडवोकेट अमिता आचार्या ने दर्ज करवाई है। इसमें बताया गया है कि उनके ट्विटर हैंडल से नागरिकों के बीच नफरत फैलाने के लिए प्रोपागैंडा शुरू किया गया। यह जानते हुए भी कि उनके ट्वीट्स से समाज पर असर पड़ेगा उन्होंने बिना फैक्ट चेक किए घटना को साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश की। उनके ट्वीट्स धार्मिक संगठनों की शांति और एकता भंग करने के उद्देश्य से पूरे सोशल मीडिया पर घूमते रहे।

पुलिस ने की है गिरफ्तारी

बता दें कि स्वरा भास्कर ने एक वीडियो क्लिप पोस्ट की थी। इसमें दिखाया गया था कि एक बुजुर्ग की दाढ़ी काटकर उन्हें 'जय श्रीराम' बोलने पर मजबूर किया गया। यह घटना गाजियाबाद की बताई जा रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुजुर्ग और मारपीट करने वाले लोगों के बीच जान-पहचान थी और वे एक ही समुदाय के थे। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

अशोक पंडित ने की थी गिरफ्तारी की मांग

ये वीडियो पोस्ट करने के बाद स्वरा सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हुई। वीडियो के बाद भी स्वरा ने कुछ ट्वीट्स किए थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर स्वरा की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी। फिल्ममेकर अशोक पंडित ने भी स्वरा के खिलाफ ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, 'अर्बन नक्सल स्वरा भास्कर के खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। ये झूठ बोलती हैं और झूठ फैलाने में भी माहिर हैं।’

..@ghaziabadpolice

An FIR should be filed against this urban naxal #SwaraBhasker also who is a compulsive liar and an expert in inciting communal violence. pic.twitter.com/TU99CgVqoa