Avatar की सीक्वल 'अवतार : द वे ऑफ वॉटर' का हुआ आधिकारिक ऐलान, जानें कब होगी रिलीज

सिनेमा का जब भी जिक्र होगा तो हॉलीवुड फिल्म अवतार (Avtar) के बिना अधूरा होगा। 2009 में रिलीज हुई फिल्म अवतार का निर्देशन जेम्स कैमरून ने किया है और दूसरे पार्ट के लिए फिल्म खूब एक्साइटिड हैं।

इस खबर को सुनें