कार्तिक आर्यन के सपोर्ट में आए डायरेक्टर अनुभव सिन्हा, ट्वीट कर बोले-उसके खिलाफ कोई कैंपेन चल रहा है

बॉलीवुड फिल्ममेकर अनुभव सिन्हा ने कार्तिक आर्यन के जुड़ा एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में अनुभव सिन्हा ने कार्तिक से जुड़ी उन खबरों पर अपना रिएक्शन दिया है, जिसमें ये कहा गया कि करण जौहर की फिल्‍म 'दोस्‍ताना 2' , शाहरुख खान की 'फ्रैडी' और आनंद एल राय की एक अपकमिंग फिल्म से उन्‍हें निकाल दिया है।

मैं उनकी चुप्पी का सम्मान करता हूं

अपने ट्वीट में निर्देशक ने कार्तिक का सपोर्ट करते हुए कहा कि कार्तिक के विभिन्न फिल्मों से बाहर होने की अफवाहें एक्टर के खिलाफ एक कैंपेन की तरह लगती हैं। इस बारें में मैं उनकी चुप्पी का सम्मान करता हूं।

And by the way... when Producers drop Actors or vice versa they don't talk about it. It happens all the time. This campaign against Kartik Aryarn seems concerted to me and very bloody unfair. I respect his quiet. — Anubhav Sinha (@anubhavsinha) June 3, 2021

कार्तिक आर्यन के ख‍िलाफ कोई कैंपेन चल रहा है

ट्विटर पर अनुभव सिन्‍हा ने लिखा है , '' आमतौर पर जब प्रड्यूसर्स किसी एक्टर को अपनी फिल्‍म से रिप्लेस करते हैं या कोई एक्‍टर फिल्‍म छोड़ता है तो वो इस पर बात नहीं करते हैं। अक्सर हमेशा से यही होता आया है। मुझे पक्‍के तौर पर यह लगता है कि कार्तिक आर्यन के ख‍िलाफ कोई कैंपेन चल रहा है जो कि अनुचित है। मैं उसकी चुप्‍पी का सम्‍मान करता हूं। ''

Sir , ye concerted campaign se kuch faraq nahi padhta.

We people love Kartik Aryan. aapne Akash Vani dekhi hai kya ? what a performance by Him and Nusrat. — Vishal Salve, PhD (@VishalSalve81) June 3, 2021

फैन ने कहा-हम खुश हैं कार्तिक चुप हैं

निर्देशक का यह ट्वीट वायरल हो चुका है। कार्तिक के कई फैंस ने भी इस मामले पर उनकी चुप्पी की सराहना की। एक ने लिखा, " पहले कभी हम गपशप में पढ़ने के लिए मायापुरी, स्टारडस्ट आदि का इस्तेमाल करते थे और अब हम इसे सोशल मीडिया पर देखते हैं। हालांकि, उनमें से ज्यादातर गपशप आज की दुनिया में 'राय' बन गए। मैं खुश हूं कि कार्तिक इन खबरों/अफवाहों पर चुप हैं।" एक और फैन ने लिखा है कि सर इस आयोजित कैंपेन से कोई फर्क नहीं पड़ा है। आपने 'आकाशवाणी' देखी है क्या? कार्तिक और नुसरत का क्या प्रदर्शन है।

इन निगेटिव खबरों की वजह से चर्चा में हैं कार्तिक

कार्तिक आर्यन के बारे में सारी चर्चा तब शुरू हुई जब धर्मा प्रोडक्शन्स ने एक आधिकारिक घोषणा के बाद बताया कि कार्तिक अब दोस्ताना 2 का हिस्सा नहीं हैं। इसके बाद कार्तिक के डिमांड और अनप्रोफेशनल होने की खबरें उड़ने लगीं। उसके कुछ ही समय बाद अफवाह उड़ी कि रेड चिलीज की फिल्म 'फ्रेडी' से भी कार्तिक को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।

कार्तिक की अपकमिंग फिल्म

हालांकि एक बार फिर कार्तिक लेकर एक तीसरी निगेटिव खबर ये भी आई कि आनंद एल राय ने भी अपनी एक आगामी फिल्म से कार्तिक को बाहर कर दिया। कार्तिक आनंद के साथ एक गैंगस्टर ड्रामा करने वाले थे। फिलहाल इन मुद्दों पर कार्तिक आर्यन का कोई बयान सामने नहीं आया है। जबकि उनके फैंस सच का इंतजार कर रहे हैं। अपकमिंग डे में कार्तिक फिल्म धमाका और भूल भुलैया 2 में नजर आने वाले हैं।