रेयान इंटरनेशनल स्कूल में हुई बच्चे की हत्या पर बनेगी फिल्म, नाम होगा 'तलवार 2'

आरुषि-हेमराज हत्याकांड की जांच पर आधारित राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म 'तलवार' के सीक्वल के लिए विशाल भारद्वाज ने एक बार फिर जंगली पिक्चर्स प्रोडक्शन हाउस से हाथ मिलाया है।

फिल्म 'तलवार 2' की कहानी रेयान इंटरनेशनल स्कूल में एक सीनियर छात्र द्वारा सात वषीर्य छात्र की हत्या पर आधारित होगी। विशाल और जंगली पिक्चर्स दूसरी बार एक साथ सहयोग कर रहे है जो एक वास्तविक कहानी को बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने पेश करने के लिए तैयार है।

#NewsUpdate: Junglee Pictures and Vishal Bhardwaj join hands to produce #Talvar2... Directed by Vishal Bhardwaj... Will take forward the #Talvar franchise... The first film - #Talvar - was directed by Meghna Gulzar.