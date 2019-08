'Article 370' हटने पर खुश हुआ यह बॉलीवुड प्रोड्यूसर, ऑफिस में मिठाई बांटकर सेलिब्रेट जाहिर की खुशी

मोदी सरकार ने सोमवार सुबह ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) का विशेष राज्य का दर्जा यानि धारा-370 (Article 370) को खत्म कर दिया। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर से लद्दाख (Ladakh) को अलग कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इस फैसले के बाद से ही बॉलीवुड (Bollywood) के अलग-अलग सितारें भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं । इसी बीच फिल्म मेकर और 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' के को-प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया।

सोशल मीडिया पर मिठाई बांटते हुए अशोक पंडित की एक वीडियो सामने आई है, जो खूब वायरल हो रही है। इस वीडियो को खुद प्रोड्यूसर ने अपने सोशल साइट अकाउंट से शेयर करते हुए लिखा कि 'भारत की जीत को अपने ऑफिस में अपने मीडिया के दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहा हूं, जिन्होंने इस फैसले में एक बड़ा और महत्वपूर्ण रोल निभाया है।

Celebrating #India’sVictory with my friends from the media in my office who also have played important role in this historic decision of scrapping #Article35A #Art370. #OperationKashmir #Modi’sNayaKashmir. pic.twitter.com/0nQg0kihBC